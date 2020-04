1.500 Argentinos varados en Miami

Alvaro Psevoznik, corresponsal Multivisión Miami detalló que a la fecha se encuentran 1500 argentinos varados en Miami con la esperanza de regresar al país. Al cerrar el espacio aéreo debido al coronavirus no tienen forma de regresar. “Aquí los hoteles tiene prohibido recibir gente, la gente está viviendo un caos, está viviendo cerca de la indigencia”, manifestó Álvaro haciendo referencia a que los argentinos se encuentran viviendo gracias a la caridad y ayuda de otros pares.

Además detalló que el consulado argentino no les ha brindado respuesta alguna. “El problema no son las disposiciones de Donald Trump, el mensaje fue claro en solicitar que si no se es estadounidense se deben retirar del país. El problema está en Argentina que no los regresa al país, si bien el sábado salió un vuelo con algunas personas de alto riesgo quedaron aquí 1500 argentinos los cuales continúan los trámites para regresar en vuelos sanitarios”.