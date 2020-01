5 señales que indican que tu gato se siente solo

Si hay un animal por excelencia que es considerado bastante independiente ese es el gato. No importa que estemos hablando del doméstico o los más salvajes, estos felinos necesitan su espacio para poder sentirse completamente realizados. Sin embargo, por mucho que les guste vivir a su aire, eso no significa que no les gusten los mimos y las caricias.

Es más, los que viven en casa necesitan su dosis diaria de cariño para estar a gusto y relajados. El contacto con las personas a través de palabras, gestos o caricias le ayudan a sentirse más feliz y valorado, aspectos que aunque el animal sea un alma libre, necesita recibir atenciones.

A sabiendas de cómo es su personalidad, muchos eligen a estos animales como mascotas al ser conscientes de que por motivos laborales pasan demasiadas horas fuera de casa y tener un perro resultaría más complicado, pues todos sabemos que necesitan más compañía que nuestros mininos. Pero a pesar de su fama, los gatos también pueden sentirse solos, y si prestas atención a su comportamiento te darás cuenta de que es totalmente cierto. Aquí van algunas señales que te ayudarán a darte cuenta en el caso de que tengas dudas.

MAÚLLA CONSTANTEMENTE

Si pudiese hablar te diría que lleva demasiadas horas solo y que quiere que le prestes atención, pero como no puede emplea los maullidos para hacerse entender. Normalmente cuando hace esto se acercará a ti ronroneando para que lo acaricies y lo mimes un poco así que no te lo pienses dos veces y correspóndele.

TIENE UN APETITO DESCONTROLADO

La soledad puede provocarle ansiedad, que a su vez le hará tener comportamientos bastante diferentes a lo que acostumbra, muchos de ellos relacionados con la comida. Hay dos tipos de gatos, los que cuando se ponen nerviosos comen mucho y los que no, en cualquier caso, tu mascota estará en uno de los dos extremos así que presta atención.

SE LAME DEMASIADO

Es otra de las señas que indica que está muy nervioso además de aburrido. Como fruto de este comportamiento lo más probable es que también suelte más bolas de pelo de lo habitual.

ORINA EN SITIOS EN LOS QUE NO LO HACÍA

Es un acto de rebeldía para que te des cuenta de que algo pasa, y no lo hace solo con la orina, no, también con las heces, así que ándate con cuidado.

ESTÁ MÁS REBELDE QUE DE COSTUMBRE

Si se encuentra enfadado es normal que intente arañarte o no quiera saber nada de ti en un buen rato. Para solucionarlo dale su tiempo, se paciente e intenta establecer de nuevo con él contacto poco a poco.