Indignante: tiene cáncer y PAMI no accede a la internación

Se trata de Benito Padilla un hombre mayor de edad que padece cáncer y que desde hace más de 6 meses no puede levantarse de la cama, pero no puede luchar contra la enfermedad como debería ya que que desde PAMI no quieren acceder a la internación para poder recibir el tratamiento correspondiente y necesario para su salud. Se encuentra en una habitación que no tiene las condiciones necesarias para una internación domiciliaria. Benito contó a Multivisión la grave situación por la que se encuentra atravesando. Por otro lado su esposa Leonor dijo que ya realizó todos los trámites pero todavía no tiene una respuesta favorable alguna.