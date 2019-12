Aberrante, confesó en un audio que abusaba de su hija

«Abusarla no la abusé pero bueno, qué va a ser», dijo el abusador. Perpetró los vejámenes por un largo tiempo hasta que la nena se animó a contarlo.

Una niña de 11 años fue abusada sexualmente en la localidad bonaerense de Merlo por su padre Claudio de 37 años que confesó el hecho en un audio de Whatsapp que se filtró en las redes. Pese a que confesó el hecho, el hombre está en libertad.

El padre de la víctima, de oficio camionero, reconoce en el audio el aberrante delito: «No te voy a negar que manoseé a mi hija pero cuando me di cuenta ya era tarde. Abusarla no la abusé pero ya sé que manosearla es violación. Pero bueno, qué va a ser. La Justicia vendrá, no voy a negar que la manoseé. No sé qué me pasó por la cabeza pero bueno». El audio fue difundido por la edición digital del diario Crónica.

La madre de la víctima, Beatriz de 33 años, hizo la denuncia de inmediato. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de Morón. La acusación se realizó previa a que confesara el hecho y antes de que la nena contara que sufrió abusos con acceso carnal.

Los abusos se cometieron en reiteradas ocasiones durante el último año en una vivienda situada en las calles Alvarado y Zabala, localidad bonaerense de Pontevedra, partido de Merlo.