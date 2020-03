Aislamiento social preventivo y obligatorio: intervención de las fiscalías federales de Catamarca, La Rioja, Bariloche y Salta

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso “para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida de ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’, por un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo”.

El panorama sobre las intervenciones de las fiscalías federales de Catamarca, La Rioja, Bariloche y Salta desde la entrada en vigencia de la norma, lo que ocurrió a las 00.00 de ayer. Al 21 de marzo por la tarde, el resumen es el siguiente:

Catamarca

En relación a la cuarentena obligatoria y excepcional, según el protocolo dispuesto, entre ayer y hoy tuvieron lugar 24 detenciones de personas que no pudieron justificar su circulación.

Anteriormente, las diferentes fuerzas de seguridad realizaron más de 40 verificaciones de situaciones que podrían ameritar el aislamiento dispuesto en esa oportunidad: tras ellas se notificaron siete intimaciones a los efectos de lograr el cumplimiento del protocolo.

La Rioja

En esta provincia se efectuaron catorce detenciones de personas que no pudieron justificar por qué estaban incumpliendo la normativa.

Bariloche

Allí, la justicia federal comenzó a tener intervención en la jornada de ayer. En la madrugada de hoy se detuvo a cuatro personas por violar la cuarentena. Tres estaban dentro de un auto, corriendo picadas: luego de ser enviados a sus domicilios, fueron hallados nuevamente y aprehendidos. La persona restante también se encontraba en un vehículo y se dio a la fuga ante un control policial, motivo por el que fue detenida.

Salta

El Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta atiende las consultas que a diario se reciben, especialmente de parte de la policía provincial y Gendarmería Nacional.

En ese marco, la fiscalía tomó intervención en algunos casos puntuales, como ser la suspensión de tareas de más de 500 obreros que realizaban trabajos en dos empresas mineras ubicadas en la Puna debido que la actividad no está exceptuada; ante ello se dispusieron medidas a fin de verificar su estado de salud, se dispuso la suspensión de tareas y el traslado a sus viviendas. Para ello, se coordinaron las diligencias con la policía local de San Antonio de los Cobres.

Asimismo, se actuó con una pareja de ciudadanos húngaros que ingresaron en los últimos días y se hallaban alojados en un hotel salteño: si bien no tenían síntomas, se dispuso la revisación médica y la cuarentena en el hotel en el que se encuentran alojados. También con un grupo de colombianos, quienes se hallaban parando en la casa de un ciudadano argentino, en la zona norte, pertenecientes a un equipo de fútbol local. Aunque no presentaban síntomas, se ordenó la constatación médica en un establecimiento sanitario de la zona, tras lo cual se dispuso el cumplimiento de la cuarentena.

Otra intervención se realizó en torno a la presencia de un ciudadano francés que ingresó al país el 10 de marzo y a Salta arribó el 14: fue detectado en la localidad de Cerrillos en motocicleta y pretendía dirigirse a la ciudad turística de Cafayate, de manera que la fiscalía dispuso su traslado a un hospital local para que sea examinado, se expida constancia médica y acta de compromiso por cuarentena; mientras que en Joaquín V. González, en el sur de la provincia, también se registró otra intervención por la presencia de un colombiano.