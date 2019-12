Al igual que Matilda, la hija de Mariano Martínez también tiene su «casita» tamaño real

Alma, una de las hijas de Mariano Martínez, mostró toda su alegría y entusiasmo por el regalo que recibió el día de la Navidad.

Camila Cavallo, madre de la niña, compartió en las redes sociales fotos y videos donde se la ve a la pequeña sorprendida por el gran regalo navideño.

El actor también es padre de Olivia y Milo, fruto de su anterior relación con Juliana Giambroni.

«Donde íbamos y había una casita, no la sacábamos más, siempre las amo !! Y un día di con una cuenta que hace casitas de sueños .. Así que pudimos cumplir el nuestro (sisi, me incluyo porque de chica me hubiese encantado tener una», expresó la mujer del actor emocionada en Instagram al ver a su hija tan feliz.

En las fotos se puede apreciar a la niña disfrutando a pleno de su casita de jardín y jugando en su interior.

Hace unos días, Luciana Salazar compartió fotos del mismo regalo que le hizo a su hija Matilda por sus dos años y generó revuelo entre sus seguidores por mostrar tamaño regalo en esta época de crisis económica, ya que es algo muy costoso en el mercado local.