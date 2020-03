Alberto Fernández: «Que el fútbol se juegue a puertas cerradas y con TV abierta»

Entre los muchos anuncios con respecto a la prevención del Coronavirus que realizó ayer en cadena nacional el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, también se manifestó en cuanto al fútbol.

“Si el fútbol se juega a puertas cerradas, no habría inconvenientes. Me encantaría que en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlo no por sistema codificado, sino por TV abierta. Ya que nos vamos a quedar en casa, para nosotros es un divertimento ver los partidos de fútbol”, sugirió.

Es más, los dueños de los derechos de los encuentros le hicieron un guiño al mandatario y expresaron que no tendrían inconvenientes en acceder al pedido: “Nuestra voluntad es ayudar”. Así respondió una de las empresas poseedoras de los derechos de televisación del fútbol argentino ante el pedido del presidente Alberto Fernández.

“TNT Sports, titular del 50% de esos derechos, quiere expresar la intención de colaborar durante la emergencia provocada por el COVID-19”, expresó Turner Argentina mediante un comunicado que dio a conocer en sus redes sociales. Y agregó que durante este lunes se “analizará, en forma conjunta con los distribuidores de TNT Sports de todo el país, la forma adecuada de posibilitar que momentáneamente más gente acceda a sus contenidos”.

De esta manera se prevé que el deporte rey no cesará en la Argentina, siempre hablando de las categorías superiores, porque ayer ya AFA anunció el paro de juveniles e infantiles:

Igualmente, el miércoles habrá una reunión entre los capitanes de los distintos equipos del fútbol argentino, los cuales tendrían la determinación de no continuar con la actividad. Por lo tanto no es seguro que se siga practicando el deporte durante un tiempo al menos.