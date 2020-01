Alejandro Sanz subió una foto retro con sombrero y pelo largo

Alejandro Sans mostró a través de su cuenta de Instagram un “TBT”, como se le dice a los recuerdos en esta red sociable, en referencia a “Throw Back Thursday” (otra vez jueves), muy antiguo que dejó a la mayoría de sus seguidores sin palabras y sorprendidos.

Como hacía mucho tiempo no se lo veía al cantante español nacido en Madrid, Alejandro mostró una imagen de su juventud, con un look muy particular. Con sombrero, pelo largo y traje, el artista enloqueció las redes. Tanto que en tan solo medio día logró llegar a los 100 mil likes en tan solo una foto.

Sanz escribió en el posteo: “De los creadores de ‘cualquier tiempo pasado fue mejor’, ‘yo iba a la última moda’ y ‘todo el mundo lo llevaba’ llega ‘reíros pero todo vuelve’ 😂😂 #TBT”.

El artista se rio de él mismo y en este marco, remarcó que todo lo que tiene que ver con “moda”, vuelve.

No obstante, minutos después, Alejandro volvió a postear otra foto en su feed, pero esta ya no era un “tbt” sino una postal muy actual junto a Tini Stoessel teniendo en cuenta que comparten escenario en el programa “La Voz” española.