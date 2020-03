Andrea del Boca lleva a la Justicia a Yanina Latorre

Andrea del Boca le mandó una carta documento a Yanina Latorre el lunes por sus manifestaciones públicas contra ella en el ciclo «Los Ángeles de la mañana». En el escrito, la actriz le exige a la panelista que se retracte por lo que dijo en el programa el día en el que se sometió a una intervención quirúrgica, por haberla acusado de robar y comparado con la falsa médica Giselle Rimolo. El abogado de la actriz, Juan Pablo Fioribello, quien dio más detalles sobre la carta documento enviada a la panelista.

«En el día de ayer Andrea del Boca le mandó una carta documento a Yanina Latorre intimándola a que se retracte por las difamaciones que había tenido sobre su persona, a la cual tildó de chorra, ladrona, etc», comenzó el prestigioso letrado.

«Porque Del Boca se había operado hace unos días la comparó con Giselle Rímolo (presa en el penal de mujeres de Ezeiza por estafa, ejercicio ilegal de la medicina y tráfico de medicamentos peligrosos), una persona condenada por la Justicia por delitos muy graves», amplió el abogado.

Y siguió con su contundente relato: «Esto es una campaña que viene teniendo la señora Yanina Latorre hace muchos meses con una carga muy especial negativa sobre la señora del Boca, que viene soportando todo tipo de ataques y difamaciones puntualmente desde el programa que tiene Latorre en El Trece».

«No se va a soportar más ninguna manifestación semejante. Si no se retracta será denunciada por el delito de calumnia y por el delito de injurias contra el honor al decir que robó. La señora del Boca no tiene ningún antecedente penal, la señora Latorre deberá probar en la Justicia lo que dice. No se puede ejercer la comunicación social con tanta falta de responsabilidad, mintiéndole a la gente y llevando tanto odio de cosas personales a información común», aseguró Fioribello.

«Está todo documentado, grabado y certificado por escribano. No va a tener más solución de pedir disculpas o ser condenada en una instancia judicial. En esto nada tiene que ver el canal que tiene una gran relación con Andrea, por eso se va a accionar sólo contra Latorre, son los dichos de una persona», finalizó el abogado, quien tampoco descartó llevar también él mismo a Latorre a la Justicia.