Ángel de Brito reveló la increíble cifra que ganaron las famosas con la «maquinita facial»

En medio de la polémica que generó la promoción de la famosa “maquinita facial” que muchas figuras promocionaron en sus redes y cuya investigación determinará si se trata de una estafa piramidal, Ángel de Brito sorprendió al revelar un dato sobre este negocio.

Dispuesto a responder las inquietudes de sus seguidores en Instagram, un usuario quiso saber más sobre este tema del que se hicieron eco todos los medios: “¿Ganaron mucha plata las famosas con la maquinita?”, fue la consulta. A lo que el conductor de Los Ángeles de la Mañana respondió: “Entre 200 y 300 lucas por mes. Algunas, nada”.

Recientemente consultada por su caso en particular, Alejandra Maglietti contó en Arriba Argentinos que en 2015 fue convocada por la empresa que comercializa este producto para que use el aparatito y lo promocione en Instagram. Sin embargo, decidió no aceptar.

Más tarde, profundizó en sus motivos en Bendita, donde trabaja como panelista: «Yo no llegué a cobrar ninguna comisión porque ni bien entré y me enteré cómo era el sistema decidí no hacerlo. Me hizo ruido, me puse a investigar en Google y las cosas que vi no me gustaron”.

