Anses en Salta no reabrirá sus puertas hoy

Si bien desde hoy el personal estará exceptuado de la cuarentena, solo trabajarán a puertas cerradas. “Sería una irresponsabilidad generar aglomeraciones”, explicó el gerente regional Jesús Salim.

Desde Tucumán, el gerente regional de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Jesús Salim, informó que este organismo no reabrirá sus puertas mientras dure la pandemia o hasta que no tengan un protocolo lo suficientemente claro y cuidadoso para que no se generen aglomeraciones “ni riesgo de que la gente pierda el distanciamiento que se requiere para evitar los contagios de la Covid-19”.

Pero aseguró que todos los empleados que no están dentro de los grupos de riesgo están trabajando en las dependencias a puertas cerradas. “Estamos haciendo todo el seguimiento y la atención virtual del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para incorporar nuevos o verificar los cambios o agregados de personas que ya se hayan registrado pero que no les llegó el beneficios”, explicó.

El funcionario, que está a cargo de todas las Unidades de Atención Integral (UDAI) de Salta, Tucumán y Jujuy, expresó que están recibiendo todos los formularios y revisando uno por uno los cambios o los reclamos que cada persona haya realizado, “hay personas que, por ejemplo, figuraban como casadas, entonces se giró el IFE a su esposa, porque era la beneficiaria de la Asignación Universal, pero en realidad ya no están juntos y necesitan esa ayuda”.

A su vez, indicó que por ser uno de los organismos más importantes del Estado Nacional “no podemos tener la irresponsabilidad de generar aglomeraciones fuera de las UDAI o las oficinas”, por lo que no abrirán hasta que no se cree un protocolo adecuado que asegure las condiciones sanitarias correspondientes.

Aunque reconoció que hay trámites que requieren presentaciones de documentación física, “como el seguro de desempleo, o el prenatal”, Salim aclaró que van a tener una atención “similar a la que están realizando los bancos”. Añadió que de acuerdo a los turnos ya solicitados pero postergados sucesivamente por el aislamiento social obligatorio establecido por la Nación y ratificado por las provincias, será la misma Anses la que se comunique para informarles en qué nueva fecha los atenderán.

“Nadie va a perder su trámite ni su beneficio, a nadie le hemos cortado el pago ni le vamos a pedir nada que no pueda cumplir”, subrayó. Explicó que todos los plazos y vencimientos serán prorrogados mientras dure el aislamiento provocado por la pandemia, ya sea de presentación de cualquier documentación o de trámites nuevos.

Enfatizó que en todos los casos se respetará el turno original, “por ejemplo, a alguien que haya pedido turno para su jubilación el 17 de marzo, y recién se inicia en junio, cuando lo atendemos, le vamos a tomar el trámite en la primera fecha”, por lo que pidió tranquilidad y paciencia a la población.

En cuanto al programa Progresar, dijo que será igual, “porque entendemos que las escuelas están cerradas, por lo que no hay quien les selle”. En ese caso, se seguirá aportando lo que corresponde hasta que puedan recibir los comprobantes correspondientes.

El gerente regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social criticó a la oposición y pidió responsabilidad a la dirigencia política que en esta semana solicitó que reabran sus puertas. “Si hay algo que tenemos que aprender en este momento de emergencia sanitaria es elevar la discusión y no intentar sacar ventajas de una situación que nos duele a todos”, sostuvo.

“Seguro va a haber aglomeraciones en algunas oficinas por culpa de estos dirigentes políticos que anunciaron que gracias a sus reclamos la Anses va a abrir, y es de una alta irresponsabilidad”, por lo que volvió a insistir que la población debe saber que “no se abrirán las puertas ni realizaremos trámites personales en nuestras oficinas”.

El organismo se encuentra cerrado desde que se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia de la cuarentena, el pasado 20 de marzo, y Salim indicó que permanecerá así mientras este aislamiento continúe. Por lo que pidió a los salteños “que no vayan a las oficinas»