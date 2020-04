Banco Macro abrirá con horario extendido

Banco Macro informa que el martes 7 de Abril abrirá sus sucursales para atender a clientes Jubilados y Pensionados que no tengan tarjeta de débito, cuyo documento finaliza en los números 6 y 7.

Todas las sucursales abrirán sus puertas al público en el horario comercial habitual y se extenderá dos horas más, al cierre acostumbrado.

Jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas correspondientes a Marzo

• Documento terminado en 6 y 7, martes 7 de abril

• Documento terminado en 8 y 9, miércoles 8 de abril

Pensiones No contributivas correspondientes a Abril

• Documento terminado en 6,7, martes 7 de abril

• Documento terminado en 8 y 9, miércoles 8 de abril

En caso de que no puedas asistir el día asignado podrás hacerlo en las jornadas posteriores. Desde Banco Macro informan a sus clientes que no están alcanzados por la normativa que NO CONCURRAN a

las sucursales ya que solamente serán atendidos los jubilados y pensionados que NO CUENTEN CON TARJETA DE DEBITO.

El ingreso y egreso de clientes será regulado por personal de seguridad del banco y estará de acuerdo al protocolo de seguridad sanitaria elaborado por el Gobierno Nacional.