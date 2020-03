Barbie Simons, en cuarentena por el Coronavirus: «Fue una vergüenza el control en Ezeiza»

Barbie Simons se enteró cuando embarcó en Los Ángeles rumbo a la Argentina que deberá estar en cuarentena ante el decreto presidencial de hoy por la pandemia del coronavirus. La periodista de C5N y El Nueve viajó a los Estados Unidos por 5 días para cubrir la premiere de Mulan, la nueva apuesta cinematográfica de Disney. Según establece el artículo 202 del Código Penal, las personas que propaguen “una enfermedad peligrosa y contagiosa» pueden recibir un castigo «de entre 3 y 15 años de cárcel».

«Estuve 5 días, 30 horas en Nueva York y 48 horas en Los Ángeles, y volví a Los Ángeles e hice escala 6 horas y media ahí, para venirme a Buenos Aires, cuando subo al avión me entero que se había activado el protocolo de los pasajeros que habían viajado a Estados Unidos», le confirmó Barbie.

Y agregó: «Hablé con el canal, tanto con C5N como con el Nueve, formalmente me dijeron que no iba a poder entrar, cosa que es totalmente entendible que tenga que cumplirlo, por una cuestión de respeto a mis compañeros, ser uno responsable».

Sin embargo, Barbie se molestó bastante con la falta de controles que hay en Ezeiza para la gente que llena el formulario con sus datos para ser contactado en breve ante la aparición de algún caso entre los tripulantes.

«Me indigna el tema del no cuidado cuando llegamos a Ezeiza, cero control, de ningún tipo, nos hicieron llenar ese formulario, nadie te pedía el papel, ni el formulario, la gente salía como si nada, si la gente tuviese o no síntomas nadie se enteraba de nada, yo estoy perfecto, estoy bien, en casa, no me afecta nada, es un garrón no poder trabajar. No venía de placer, fui a hacer notas que tienen que salir al aire. Veré la manera de arreglar eso. La verdad una vergüenza el control en Ezeiza», enfatizó.