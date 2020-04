Barbie Vélez confesó que tiene ganas de convertirse en madre

Este miércoles, Barbie Vélez dio una entrevista con «Los Ángeles de la mañana» y contó cómo está viviendo la cuarentena y con quien la está pasando.

La hija de Nazarena dijo que está viviendo en la casa de su mamá con ella, su hermano Thiago, y su novio, Lucas Rodríguez.

«A mi mamá le agarró bastante el tema de la limpieza, está medio obsesionada. Yo me encargo de la cocina y de las compras. Cada uno tiene su espacio, la casa es grande y estamos cómodos», indicó la actriz.

Al ser consultada por la relación que mantiene con su novio hace casi tres años, Barbie señaló: «Me re banca en todas, de hecho fue el primero en decirme que le dé para adelante con el Bailando. Es un genio».

Por último, cuando Karina Iavícoli le consultó si le gustaría ser mamá, dijo: «Sí, me encantaría. Es medio mi sueño ser mamá y formar mi familia, pero más adelante. Requiere mucha responsabilidad y paciencia, pero eso me parece que este no es el momento. Más adelante, sí».