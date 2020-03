Barbijos, alcohol en gel, asistencia alimentaria y penas pecuniarias, las medidas destacadas de Sáenz para seguir la cuarentena

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz se refirió a las medidas que se tomaron para prevenir el avance del Covid 19, las cuales se verán reforzadas con otras.

Al respecto pidió la colaboración de todos para hacer cumplir con la obligatoriedad de la distancia en todos lados.

Se hará especial incapié en los supermercados, mercados, en los mayoristas, en los cajeros y en distintos comercios. También pidió la colaboración de los intendentes en la desinfección de cajeros automáticos en forma periódica, sobre todo estos días de pago. Para evitar las aglomeraciones el gobernador recordó que se pagará por franjas.

Sáenz puso énfasis en elevar las penas y sanciones pecuniarias que se establecerán para los que no cumplan con la cuarentena ya que en la provincia fueron demoradas más de 2400 personas que no entendieron que la única forma es el aislamiento y hay que ser solidarios.

En cuanto a la obligatoriedad del uso del barbijo, Sáenz dijo que no puede imponerlo pero en lo personal es de la idea de usarlo, ya que hay países que manifestaron que lograron disminuir la curva con su uso.

“Vamos a promover entre todos el uso del barbijo. Es más difícil hacer que se respete la distancia, lamentablemente no podemos hacer un test a todos para saber quién está infectado y quien no” dijo el gobernador.

“La única forma de prevenir es el barbijo. Hay muchísima gente que desde su casa lo hacen en forma solidaria, de la cárcel, ong´s y fundaciones. El que pueda usarlo que lo use; vamos a promover que se use” insistió.

Sáenz también dijo que se dio instrucciones para que en el servicio de transporte se proporcione el alcohol en gel, al igual que en todas las oficinas públicas.

Durante su alocución agradeció una vez más al sistema de salud público y privado, a seguridad, a saeta y a todos los que colaboran al igual que a la gente que entendió que el aislamiento es fundamental.

Recordó además la cuenta para los que quieran colaborar con el sistema de salud, ya que con lo que se va recaudando se están comprando los insumos que son necesarios.

Otro de los pedidos fue dirigido a los consorcios de los edificios privados para que pongan alcohol en gel en los ascensores.

En cuanto a los precios, el gobernador fue enfático diciendo: “Vamos a ser implacables e inflexibles con la gente que se aproveche de la necesidad ajena” haciendo alusión a quienes remarcan, solicitando a la gente que llame para denunciarlos.

Sáenz dijo que en su diálogo ayer con el Presidente Alberto Fernández planteó la situación de Los Toldos, municipio que quedó aislado al cerrar sus fronteras Bolivia, siendo ese país paso obligado para poder llegar, como así también la situación de otros pasos fronterizos como Salvador Mazza, Aguas Blancas, y el caso particular de Gral. Pizarro donde se tuvo inconvenientes.

“De todas las crisis hay que sacar lo positivo, y lo que estoy viendo es la unión de la familia. Y he visto que esa grieta que nos venía desgastando y destruyendo a los argentinos ya no existe, he visto a un presidente con 24 gobernadores buscando la forma para cuidar mejor a los argentinos” subrayó.

“Espero que termine esta pesadilla. Tenemos que pelear por la gente, para eso nos eligen” indicó el gobernador.

Sáenz hizo referencia a la ayuda para el sector más vulnerable, los desocupados y aquellos que por la cuarentena no pueden trabajar en sus puestos temporarios, asegurando que recibirán la ayuda de la provincia a través de acción social con los bolsones y los 10 mil pesos.