Belinda repudió a quienes publican chistes, TikToks, y rutinas de ejercicios en plena pandemia

La cantante española salió en repudio a todos los contenidos que tomanaron relevancia en los ultimos dias en las redes sociales.

A través de sus redes, la cantante una amplia reflexión acerca de la pandemia del coronavirus, en la que estuvo a punto del llanto “Nunca había estado tan preocupada en mi vida” aseguró.

Entre sus dichos también mostró su gran temos ante lo que pudriera ocurrirle a su abuela si es que llegara a ser afectada por el covid-19, ya que tiene más de 80 años y padece de enfisema pulmonar, y a uno de sus tíos que, al parecer, ya tiene coronavirus.

Belinda comentó que no puede creer que la gente no se tome enserio esta pandemia, subiendo contenido como rutina de ejercicios, recetas, chistes entre otros » No es una broma esto, se están muriendo miles de personas diario y nosotros estamos subiendo cosas de risa y bromas… a mí no me da risa, no me hace gracia, no me nutre el contenido de lo que hay en este momento »

La cantante tambien brindó un mensaje en el cual invita a la gente a que aprochechen el tiempo para poder leer un libro, hablar con su familia y, sobre todo, pensar qué puede hacer para ayudar a los demás.

Tambien aseguró que no se está «metiendo con las personas que suben sus rutinas», habló de la necesidad de «nutrirnos mentalmente, emocionalmente… hay cosas que significan mucho más. No podemos estar presumiendo recetas de cocina todos los días a personas que quizás no tienen qué comer. Hay que ser más conscientes. Ver qué vamos a hacer para ayudar a los demás, cómo vamos a continuar con nuestras vidas »