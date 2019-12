Beneficios de dormir con tu perro o gato

Hay personas que adoran dormir con su mascota mientras que otras creen que es un tanto excesivo, entre otras cosas por los ruidos y movimientos que el animal podría hacer durante la noche y que podrían impedir nuestro descanso. Para gustos los colores.

Si mantienes limpia a tu mascota y antes de ir a dormir le pasas un paño humedecido con agua por las patitas para que no te ensucie no tiene por qué suponer ningún problema. Es más, descansar con nuestro perro o gato puede traernos múltiples beneficios. ¿No te lo habías imaginado?

En un estudio realizado por la Clínica Mayo (Arizona) se demostró que las personas que duermen con una mascota duermen mejor que las que no la tienen. Los sujetos que se ofrecieron compartían la cama con su perro o gato, o en su defecto, tenían a su mascota en el mismo dormitorio, entre los participantes se vio que descansaban mejor los que compartían su lecho con su amigo peludo.

Esto es sólo uno de los argumentos sobre los que nos apoyamos para afirmar que dormir con tu perro o gato es algo positivo. Te damos algunos motivos

1.- ESTÁS MÁS TRANQUILO

Sabiendo que tu amigo peludo está cerca te relajas y concilias mejor el sueño. Dormir por ejemplo con un perro relaja el cerebro y nos aporta tranquilidad y seguridad.

TIENES ALGO A LO QUE ABRAZARTE

Si eras de los que de pequeño adoraban dormir con un peluche al lado ahora no tendrás problema, ¡tu mascota será tu nuevo juguete!

AUMENTAN TUS DEFENSAS

Numerosos estudios científicos han demostrado que las personas que conviven con un animal poseen mejores defensas que las que no, y en este caso, si duermes con ella, más todavía.

TE QUITA EL FRÍO

En invierno no hay nada mejor que dormir con tu perro o gato para no pasar frío. La temperatura corporal de los perros es de 40 grados así que será como dormir con un peluche con calefacción incluida.

REFORZARÉIS VUESTROS LAZOS AFECTIVOS

Sabemos que tu mascota te adora, peor si dormís juntos, más todavía.

Si dudabas si dormir o no con tu mascota, en el caso de que quieras, te puedes quedar tranquilo. ¡Es muy beneficioso! Aunque si tienes problemas de asma te recomendamos que mejor no compartas la cama con él, (aunque con el cuarto no hay problema) por los pelitos que pueda soltar.