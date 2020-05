Bettina Romero: “La situación de la provincia de Salta es crítica”

La intendenta de la ciudad de Salta, Bettina Romero, se presentó junto al gobernador, Gustavo Sáenz, en el acto por el aniversario 210 de la Revolución de Mayo. En este contexto, luego la ceremonia, analizó la actualidad de la provincia de Salta y aseguró que “la situación es crítica, fuera de la emergencia sanitaria por coronavirus”. Además, afirmó que hay personas que atacan sus decisiones, pero que a ella solo le interesa “gobernar para los salteños”.

En primera instancia, Bettina Romero, la jefa comunal del municipio capitalino, explicó que su impronta de gestión será “brindar soluciones y no pelearse con nadie”. Además, la intendenta sostuvo que hay muchas demandas en la ciudad de Salta, en cuanto a los asentamientos y al déficit habitacional, como así también a los servicios básicos que necesitan los ciudadanos. Al respecto, la jefa comunal indicó que “hay que gobernar solucionando cuestiones urgentes” y “hay que cuidar a todos”. Posteriormente, aseveró que “la situación de la provincia es crítica, fuera del coronavirus”.

En este sentido, Bettina Romero agregó: “Tenemos que poner de pie a la provincia, una provincia que está devastada. Me preocupan los niños de mi ciudad, porque después de Tartagal, la ciudad de Salta es donde más asentamientos tenemos, son miles de familias que no tienen un lugar y son muchos los asentamientos en donde no hay servicios básicos”.

Críticas por inauguración de obras

La semana pasada, la intendenta de la Capital salteña encabezó un acto en avenida San Martín, donde inauguró obras de refacción en la zona. Al respecto, la jefa comunal fue cuestionada por la convocatoria de personas en el lugar, pero ella se defendió y afirmó que había una gran expectativa entre los vecinos “por esta obra”. Además, explicó que hay personas que la critican y buscan pelear con ella, pero que a ella “solo se dedica a gestionar y gobernar”.

Volvieron las ferias en Salta

La actividad en las ferias retornó a la ciudad de Salta durante el fin de semana y hubo una gran convocatoria. En este aspecto, Bettina Romero sostuvo que está orgullosa por el comportamiento de los salteños. “Ellos armaron su protocolo y nos llamaron desde otras ciudades para consultar sobre el mismo”, afirmó la intendenta. “Nosotros estamos para ayudarlos, para que puedan trabajar. Vamos a ayudar a regularizarlos también, desarrollar ferias temáticas, eso me parece interesante hacerlo”, concluyó.