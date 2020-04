Bettina Romero: «No podemos subestimar esta pandemia»

Esta mañana en la instalación de la cámara de desinfección en el micro centro estuvo presente también la Intendenta capitalina Bettina Romero quien calificó como positiva la colocación de la cabina: “Nos parecía positivo acompañar la donación que realizó esta empresa, todo suma”.

Contó que la realización de barbijos por voluntarios y emprendedores tiene un acompañamiento por parte de la Municipalidad: “Hemos colaborado con la materia prima y las máquinas. Se comenzó hace semanas la realización de barbijos, esto tiene que ver con la solidaridad de muchas personas y hoy se vuelve clave por las disposiciones que estableció el Gobernador de la obligatoriedad de su uso a partir del lunes 13”.

ZONA NORTE ABATIDA POR LA TORMENTA

Hizo referencia sobre la complicada situación que vivieron los vecinos de zona norte la semana pasada tras la fuerte tormenta que afectó el sector más vulnerable: “El gran drama que vive zona norte es en las calles donde ya estamos trabajando en eso. Después de la gran tormenta de la semana pasada se vio la falta de obras, es por eso que ya estamos trabajando con el Gobernador en la zona”.

DICHOS DE LA MINISTRA MEDRANO

“Me parece que lo que intento expresar la Ministra fue de que tomemos conciencia. Este es un virus fuerte y va a ser duro, no se sabe cuánto va durar ni que es lo que va a suceder pero hay que estar preparados”, dijo la Intendenta.

Además, expresó que la Municipalidad continúa los trabajos referidos a dengue, coronavirus y control de precios: “El gobierno sigue trabajando, realizamos trabajos de limpieza profunda en diferentes canales, seguimos en la lucha contra el dengue, coronavirus y en el control de precios. Este gobierno no ha parado y la cuarentena no nos afecta, seguimos con obras en toda la ciudad y de a poco iremos haciéndolas sobre todo en los barrios”, concluyó.