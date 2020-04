Bettina Romero puso en marcha el plan de reactivación del sector comercial e industrial

Luego de las reuniones que se mantuvieron en la semana con la Cámara de Comercio e Industria, la ciudad de Salta se convirtió en pionera en la toma de medidas para facilitar y potenciar la venta online.

“Creemos que el progreso y desarrollo de salta va a ser de la mano y apuntalando al comercio y al sector privado de la ciudad. Tras el compromiso de ayudar, tomamos medidas inmediatas y acertadas para reactivar la economía de un importante sector de la ciudad. Estamos presentes cumpliendo con los que prometemos”, manifestó Bettina Romero.

En el marco de la emergencia por el COVID-19, la intendenta Bettina Romero emitió el decreto 126, donde se establece la autorización para la venta de productos alcanzando a todos los rubros mediante el sistema de venta online.

El decreto Nº 126 emitido en el Boletín Oficial por el Departamento Ejecutivo Municipal establece la reglamentación, sectores en dónde se va a ejecutar, administrar y operar. El mismo alcanza a todos los rubros del comercio e industria.

Tras las medidas adoptadas por el Gobierno de la Ciudad y en la misma línea el Gobierno Nacional autorizó la venta por delivery siendo Salta pionera en impulsar la venta mediante este sistema.

Cabe recordar que el gobierno ya había implementado medidas para apoyar al sector, tales como: diferimiento de impuestos, suspensión de fiscalización y extensión de plazos de pagos, confección de más de un plan de pago por tributos, no caducidad de planes de pagos por cuotas impagas, no generación de títulos ejecutivos y no inicio de ejecuciones fiscales ni embargos.

Otras medidas incluyeron: no generación de notificaciones legales, instrucciones de sumarios ni aplicación de multas, creación del régimen de ventanilla única para atención ciudadana, prórroga de los certificados de habilitación y prórroga de vencimientos de licencia de conducir.