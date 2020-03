Bettina Romero: «Trabajamos y trabajaremos codo a codo con el Gobierno provincial”

La intendenta Bettina Romero brindó su primer discurso ante los concejales capitalinos, en la apertura de sesiones ordinarias del cuerpo legislativo de la ciudad de Salta.

Tras el izamiento de la Bandera de la Nación Argentina y de la Provincia de Salta, la intendenta de la Capital expresó en su discurso comenzó diciendo: “Es la primera vez que vengo como intendenta… Es la primera vez en la historia que una mujer se sienta en este sillón”.

Luego anticipó algunos ejes de sus políticas públicas señalando que hacen referencia a “revalorizar la ciudad, a proyectar la ciudad como la gran urbe que todos soñamos”.

Dijo, además, que lo se persigue es alcanzar una ciudad solidario, inclusiva, con oportunidades para todos. Y puso el acento en la necesidad de “un gobierno moderno, transparente y sostenible.

Romero agradeció también el acompañamiento de todos los salteños. “Necesitamos del compromiso de todos, de cada uno de los vecinos”, puntualizó.

El acento también estuvo puesto en la perspectiva de género, como rectora y de que los esfuerzos se pondrán en el empoderamiento de las salteñas. “Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede”, afirmó.

La jefa comunal afirmó: “No queremos más grietas… Somos una comunidad heterogénea, diversa, con espacio para todas y todos… Confío en este órgano legislativo y en la familia municipal”.

Aclaró, también: “En estos meses pudimos avanzar. No llegamos para discutir cuestiones internas ni intereses de algunos, sino para trabajar por el bien común. La ciudad tiene problemáticas serias que vienen de años, pero no voy a detenerme en lo que se hizo en el pasado. Queremos dejar en claro que trabajamos y trabajaremos codo a codo con el Gobierno provincial”. “Mostremos que la política es trabajo, es servicio, no criticar”.

En este sentido, dijo que el gobernador (Gustavo Sáenz) conoce profundamente de las necesidades de la ciudad, lo que es un punto favorable. Señaló que el trabajo tiene que ser conjunto con la Provincia y la Nación, “solo así podremos hacer frente al hambre y la pobreza que sufren miles de familias”.