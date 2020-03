Blooper de cuarentena: René no reconoció a Tini Stoessel

Residente hizo un vivo en Instagram durante la cuarentena y Tini Stoessel se sumó. «Me llamo Martina, canto de todo un poco», le dijo. Desopilante.

Un momento inédito se vivió en Instagram en medio de la crisis mundial por el coronavirus. El puertorriqueño René hizo un vivo de Instagram para paliar el insomnio en medio de la cuarentena y Tini Stoessel se sumó como una fan más. Tirada en la cama, la cantante le expresó a su colega toda su admiración, y entonces él comenzó a preguntarle quién era y qué hacía.

René: ¿Tu nombre es Tini?

Tini: Martina, me dicen Tini, soy argentina.

René: ¿De Buenos Aires?

Tini: Sí, sí.

René: ¿Y cantas, y qué música cantas?

Tini: Sí, canto (risas). De todo un poco, pop, reggaetón, baladas… Qué gracioso. Pero bueno, de verdad, te admiro mucho. Me sumé a tu video porque estoy sin sueño, acostada.

René: Con mi novia nos acostamos súper tarde, como a las cuatro de la mañana. Lo más importante es que se mantengan en las casas. La cura viene por ahí.

Tini: La mejor medicina es quedarnos en casa para no seguir contagiándonos entre todos y pensar en el otro. Bueno, ¡gracias por agregarme a la llamada!

Tini Stoessel transita la cuarentena junto a su familia y lejos de Sebastián Yatra, quien le dedicó un emotivo video de Instagram de su historia de amor para el cumpleaños 23 de la argentina.