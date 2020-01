Boca presentó a su primer refuerzo

Boca presentó hoy en sociedad al primer refuerzo del mercado de pases 2020. Se trata de Guillermo «Pol» Fernández, polifuncional volante que llega a préstamo por un año (con opción de compra) desde Cruz Azul de México.

El ex Racing y Godoy Cruz, entre otros, no dudó en señalar a Juan Román Riquelme ​como el responsable directo de su decisión de retornar a la Argentina: «Todos saben mi cariño hacia Román desde chico. Él me llamó, se interesó y fue fundamental para mi decisión y la de mi familia. Intentaré devolver esa confianza adentro de la cancha», contó en la conferencia de prensa de presentación en la que mostró el dorsal 7 que utilizará durante este campeonato.

El chico surgido desde las Inferiores de Boca, además, fue claro en su mirada sobre lo que sintió al momento de retornar a Brandsen 805: «Estoy muy feliz de estar acá y las sensaciones son inexplicables. Vuelvo al club en el que crecí y en el que me formaron, por eso espero estar a la altura. Vine a ayudar, para aportar. Miguel (Russo) va a decidir en dónde voy a jugar», manfestó.