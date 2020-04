Bono de 10.000 pesos: lo cobrarán 7.854.316 familias en todo el país

Luego de los cruces de información entre diferentes organismos, 7.854.316 personas quedaron habilitadas para cobrar el bono de $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia para paliar parte de las consecuencias económicas de la cuarentena por el coronavirus​. Esos son los datos que surgen de la primera etapa de inscripciones, luego de los cruces que se hicieron para verificar quiénes cumplían con las condiciones y requisitos para acceder al beneficio. Entre los más de 7,8 millones aprobados están los 2.389.764 de padres que perciben la AUH por sus hijos y las mujeres que perciben la Asignación por Embarazo, que ya cobraron los $ 10.000. El resto de los beneficiarios empezará a cobrar desde el 21 de abril.

El número no es definitivo porque, tras el pago del beneficio a los que fueron aprobados que se completará el 5 de mayo, la ANSeS abrirá una etapa de reconsideración para todos los que consideran que el rechazo no es correcto y pueden aportar documentación que lo demuestre. Por ejemplo, es el caso de matrimonios que no informaron a la ANSeS que están separados y la ANSeS rechazó la solicitud porque figuran como casados y uno de los cónyuges es Monotributista de la Categoría C o trabaja en relación de dependencia. También se contemplarán casos en los que haya cambiado la situación laboral, por ejemplo, con despidos recientes que ya estén asentados en la AFIP o el Ministerio de Trabajo.