Cánepa aseguró que la paritaria provincial supera la nacional y anunció descuentos para docentes que sigan de paro

El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa participó hoy de la apertura del inicio del ciclo lectivo para jardineritos. Lo hizo en la escuela N° 4752 Dody Araoz Costas de Jovanovics Usandivaras. En la oportunidad se refirió a los docentes autoconvocados que continúan con el paro diciendo que desde el gobierno esperan que la situación se vaya normalizando.

“Hay algunos grupos que todavía están en medida de fuerza, esperemos que se vaya normalizando por el bien de todos” expresó Cánepa.

El ministro recordó la paritaria nacional que fue hace 2 semanas, se hizo la paritaria provincial y el sábado se acordó lo que son los aumentos hasta junio.

“Ya hay un acuerdo salarial, lo que tenemos que hacer es trabajar para que no haya ningún chico sin clases” indicó.

“Hasta la semana pasada no teníamos un acuerdo salarial ahora lo tenemos, no podemos tratar igual a un docente que viene a clases a uno que no asiste” dijo el ministro, haciendo alusión a los descuentos que regirán a partir de hoy para aquellos que no se reintegren a los establecimientos educativos.

Cánepa hizo referencia a sectores que confundían mucho a la docencia, pero aun así se vio confiado en que los que todavía no están dando clases seguramente van a acudir a las aulas ya que la gran mayoría a de los docentes tiene vocación.

“Dentro de los autoconvocados, incluso en capital levantaron la medida, nosotros siempre vamos a dialogar siempre en el marco de respeto” aseveró el funcionario.

Al mismo tiempo puntualizó: “Es una propuesta muy importante, un esfuerzo muy grande que hace la provincia por encima de la paritaria nacional, por encima de la inflación que era el objetivo que teníamos”

En cuanto a kits escolares Cánepa dijo que serán distribuidos durante el mes de marzo y en cuanto a la copa de leche habrá una empresa que también será la encargada de la distribución.

Para finalizar el ministro expresó su deseo en que no hayan “infiltrados políticos” en estas medidas de fuerza docente.