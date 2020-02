Caso Milagro Sala: pidió licencia el titular de la Suprema Corte

Diputados provinciales del Partido Justicialista (PJ) denunciaron penalmente este lunes al titular del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras la difusión de conversaciones en las que se expresa sobre la detención de Milagro Sala y el funcionamiento de la justicia local.La denuncia contra el juez supremo también indica el supuesto delito de “retardo de justicia”, mientras que el titular del Ministerio Público de la Acusación provincial, Sergio Lello Sánchez, fue acusado de “amenazas agravadas y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.En este contexto, Baca pidió hoy tomarse licencia de su cargo en la Corte.No obstante, afirmó que no renunciará al máximo tribunal provincia porque sería “admitir” culpabilidad. Según dijo, con la licencia busca «despejar cualquier tipo de sospecha». Además, denunció una “emboscada”.Baca admite que la dirigente social Milagro Sala está presa «no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas».Además, se lo escucha protestar contra la figura del titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, por las «presiones» que ejercía sobre los jueces en las causas que se le seguían a la líder de la Tupac Amaru.“Ante la falta de actuación de oficio de la Justicia nos convocamos las diputados del bloque del Frente de Todos a presentar la denuncia penal contra Baca y Lello Sánchez, por lo que esperamos una respuesta concreta, más allá del pedido de juicio político que realizamos”, señaló la diputada Leila Chaher.Por su parte, la legisladora Mariela Ferreyra sostuvo el sector “hace lo que corresponde como legisladores, que es velar por que se cumpla la ley en la provincia, dado que no vimos reacciones de la justicia sobre la gravedad de los hechos que se conocieron”.La acusación fue presentada por los legisladores Martín Palmieri, Débora Juárez, Alejandra Cejas, Fátima Tisera, Ferreyra y Chaher.