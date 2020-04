Catherine Fulop aseguro que a su hija le dió negativo el test de coronavirus

Hace días se conoció que Oriana Sabatini y su novio, el futbolista, Paulo Dybala, quienes actualmente están residiendo en Italia, estaban infectados con Covid-19.

Ambos siguen cumpliendo con la cuarentena obligatoria. También manifestaron que se encuentran en tratamiento y en buen estado de salud.

Los más preocupados en este asunto fueron Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, los padres de la novia. »Apenas me contó. Sentí como si me hubiese comido una piedra. Me dolía la cabeza, la panza, me agarró todo como si yo también tuviera el virus, pero obvio que no, sino que me agarró por esta situación de angustia y desesperación. El estar lejos y no poder hacer nada desde acá. Recibir mensajes y llamados de amigos y familiares, es como que agranda más todo y no sabes cómo actuar” aseguó Fulop.

A diez días de la noticia Catherine hablo nuevamente con los medios, y dijo que a Oriana le hicieron uno de los test para ver si seguía conteniendo el virus y le dio negativo. De igual manera aseguro que hay que esperar el resultado de otro testa mas para saber si realmente esta curada para que puedan darle el alta.

En tanto a Paulo , quien se contagió, o al menos sintió los síntomas, después que su novia la actriz dijo “Paulo ahí está, fue el último que tuvo síntomas y por supuesto fue el último al que se le han ido, el sigue con las sensaciones, pero esperando que no tenga más fiebre…la que no tuvo fiebre fue Oriana, pero va siguiendo los pasos de Ori en la recuperación.