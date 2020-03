Chayanne suspendió su gira por el coronavirus

El cantante, que entre otras ciudades de habla hispana se iba a presentar en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Córdoba, emitió un comunicado en el que pidió a su público que «sigan las indicaciones de cuidado para evitar que el virus nos afecte; la prevención es muy importante».

«Mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos, no sólo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos», señaló en el texto en el que aún no se informa la fecha en que serán reprogramados los shows.