Chocó la camioneta que trasladaba al director del SAME

El titular del SAME, Alberto Crescenti, resultó herido este viernes cuando la ambulancia en la que viajaba chocó contra otro vehículo en la intersección de las calles Sarmiento y Callao.Según confirmaron fuentes policiales, el médico se encuentra fuera de peligro y ya fue trasladado a un centro médico para observación.La camioneta ambulancia Ford Ranger perteneciente al servicio de emergencia fue embestida por un auto particular. Efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos y SAME trabajan en el lugar. Hasta el momento se desconoce si alguno de los vehículos cruzó con el semáforo en rojo.Como consecuencia del impacto, Crescenti sufrió una luxación en el hombro. Por su parte, el chofer de la ambulancia pudo salir del vehículo por sus propios medios y el conductor del auto particular resultó ileso.Al momento del accidente, la ambulancia del SAME iba camino a asistir a las víctimas de un otro choque en la zona.