Cinthia Fenández no tiene paz, denunció que alguien le hackeó el mail

Su vida parece no tener paz. Y, por uno u otro motivo, Cinthia Fernández termina siempre en el centro de la tormenta. Por estos días, la bailarina se encuentra en medio de una guerra mediática con su ex, Martín Baclini. Y, de un tiempo a esta parte, decidió sacar todos los trapitos al sol del que fuera su pareja. Sin ir más lejos, días atrás contó que había contratado a un hacker para recuperar los mensajes de WhatsApp que el empresario le había obligado a borrar. Y amenazó con difundir todo ese material en televisión.

Sin embargo, esta vez, parece ser que los especialistas en informática actuaron en contra de ella, ingresando a su cuenta de correo electrónico. Y, por lo visto, la panelista de LAM tendría indicios sobre quién podría ser el autor intelectual de este delito.

“El pelotudo o cagón que me hackeó el mail, ¡no va a encontrar nada! ¿Qué pasa? Hay miedo, ¿no?”, escribió Cinthia en una historia de su cuenta de Instagram, que acompañó con un emoji de una mano con el dedo del medio en alto. ¿Acaso sospecha de su ex?

Cabe destacar que, aunque se enfureció con Baclini desde que éste confirmó su participación en el Bailando 2020 con su actual novia, Agustina Agazzini, este no es el único frente de batalla que tiene abierto Cinthia en la actualidad. De hecho, recientemente se difundió una interna familiar que la enfrentó a su padre, quien según sus propios dichos le “robó plata”.

La semana pasada, en tanto, la bailarina fue noticia al difundir un video denunciando a su vecina, la DJ Yaz Asbún, quien se habría quedado con un paquete que había llegado a su nombre al country el que viven. Y que todo habría terminado a los golpes.

Pero lo cierto es que, según dejó entrever Cinthia, el mayor interesado en hurgar en su computadora sería Baclini. La bailarina le había dicho a Ángel de Brito en su programa que, con el código de WhatsApp en en la computadora, finalmente estaba logrando recuperar los audios de su ex.

«Si sos tan poco hombre, yo voy a ser muy mala mujer, porque es lo que te merecés”, había dicho la panelista en ese momento, cuando hizo público uno de los mensajes que Baclini le había enviado en 2018. Y dejó en evidencia su intención de dar a conocer todo el material que tenía, para demostrar que su ex era un “machirulo”.

“Escuchame, no es que te estoy juzgando. No me gusta tu estilo. No me gusta tu andar y realmente me apagué del todo. Fuiste la mujer que más amé, pero creeme una cosa, me equivoqué y me hago cargo. Con mucho amor doy un paso al costado porque realmente somos diferentes. Porque antes eras que actuabas, después por Mahatma, después el Bailando, después lo de la soga y después lo otro. Y no se trata de estar o no conmigo, se trata de que tu esencia yo no la elijo porque me crié diferente», decía el empresario en el audio que difundió Cinthia.