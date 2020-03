Cinthia Fernández durísima contra Martín Baclini

En la tarde del jueves, Cinthia Fernández se descargó ante una publicación en la que Martín Baclini contó intimidades y no le tuvo piedad a su ex pareja. Esta semana se confirmó que el empresario y Agustina Agazzani, su nueva novia, son los nuevos confirmados para el «Bailando 2020».

Cinthia no reaccionó bien ante esta noticia y se mostró molesta: «No me causa gracia, estoy un poco temblando, no me lo esperaba. Martín no resiste a los archivos, él decía que lo mediático le hacía mal y que sin mí no volvía al Bailando, que no haría algo que me provoque dolor. Que se sienta libre de hacer lo que quiera. Yo hubiera llamado, mínimo, por respeto», aseguró en diálogo con «Hay que ver».

Pero lo que más le enojó fueron las declaraciones que su ex pareja hizo en el programa del Nueve. «A mi me dio alegría que Cinthia esté en el Bailando. Para mi ella es una mujer fundamental en mi vida, pero nosotros estamos separados desde el 4 de agosto. Yo siempre fui muy sincero con ella y nunca la confundí», aseguró.

«Creo que Cinthia se queda un poco atrapadas en sus relaciones. Yo creo que haciendo mi vida es una forma de liberarla a ella. Yo la tengo bloqueada en el teléfono, para mi es lo más sano. Creo que los dos nos bloqueamos. Me parece que cuando la charla ya no es con respeto y con amor, nos hacemos daño. Prefiero bloquear», indicó el empresario.

Y este jueves, Fernández se mostró furiosa con el empresario y en su cuenta de Twitter arrojó: «Poco hombre, si sos cholulo y me usaste hacete cargo, no me quieras hacer quedar mal a mí, Osho de cabotaje. Y no te preocupes que ya te solté, ‘Figuretti’».

Un usuario le comentó: «Es una pena que te sigas exponiendo con esto. Él no quiere nada contigo, ya fue, ten amor propio, pensá en tus hijas. Sigue viviendo, mientras sigas con el tema, tú eres la que queda expuesta, una pena que no te des cuenta», y Cinthia respondió: «Yo tampoco quiero estar con él, me da asco. No te preocupes».