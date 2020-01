Cinthia Fernández recuperó sus ahorros y sus pertenencias

Luego de que Cinthia Fernández rompiera en llanto a través de sus redes a causa del extravío de su billetera, finalmente la bailarina contó esta noche a través del mismo medio que logró recuperar sus pertenencias.

«Les quiero contar que me acaban de devolver las cosas y estoy muy feliz. Fue una familia hermosa”, comenzó diciendo.

“Acá ayer hubo una tormenta y nos quedamos sin luz. Fue muy heavy. Ellos no podían cruzar. Hoy tuvieron un día complicado y no tienen redes sociales. No sabían nada de esto. Se fijaron en los documentos y me lo vinieron a traer. Está todo”, indicó.

Por último, la modelo agradeció a la mujer que tuvo el noble gesto: “Así que Ingrid, muchas gracias. Estoy muy contenta. Estoy feliz”, remarcó. “Gracias a toda la gente que se preocupó. Después voy a subir una foto con la mujer que me ayudó” “Gracias, gracias. Hay gente buena. Gracias a todos, a los que conozco y a los que no. En las malas se nota la gente que te quiere”, finalizó Cinthia.