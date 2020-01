Clamor Nacional: Impulsan la «Ley Fernando»para aplicar «mano prohibida» a los rugbiers

A una semana del salvaje crimen de Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell, el diputado de la provincia de Buenos Aires Daniel Lipovetzky (Juntos por el Cambio) y el referente porteño del Frente de Todos Leandro Santoro, informaron que están trabajando en un proyecto de ley que aplique el concepto de «mano prohibida» a los rugbiers y a jugadores de otros deportes.

El proyecto de la «Ley Fernando» que llegó en las últimas horas a manos de Lipovetzky y Santoro fue elaborado por Valeria Carreras, abogada que trabaja junto a Fernando Burlando, que asumió la defensa de la familia Báez Sosa. «Es un proyecto de ley que estamos trabajando para que en la Provincia de Buenos Aires se aplique el concepto de «mano prohibida», ya implementado en el boxeo, a otros deportes como por ejemplo el rugby», explicó a través de su cuenta de Twitter el legislador bonaerense de Juntos por el Cambio.

Aunque la figura legal de la “mano prohibida” no existe en el Código Penal, en el caso de los boxeadores y los judocas la Justicia agrava las penas cuando entienden que hubo un uso de “fuerza desproporcionada”. La «Ley Fernando» no agravaría las condenas penales ya que las legislaciones porteñas y bonaerense son locales y no pueden modificar el Código Penal de la Nación, pero apunta a establecer sanciones deportivas no solo para los jugadores involucrados sino también para los clubes.

Si bien el proyecto apuntaría solo para la provincia de Buenos Aires, desde el interior del país se pide que sea una ley nacional y que el rigor sea sobre todo para cuando la agresión sea en banda

Esperamos que algún legislador levante el guante de este clamor social.