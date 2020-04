Claudia tiene 3 hijos y esta pasando hambre

Claudia es una madre desesperada que se comunicó con Multivisión para pedir ayuda ya que está viviendo una situación angustiante: pasa hambre junto a sus 3 hijos.

Vive en una humilde casa en Barrio Atocha, junto a su nueva pareja y sus 3 hijos. “No recibo ninguna ayuda de Gobierno, solo cobro una pensión de viudez de mi primer matrimonio. Me cortaron los servicios porque no puedo pagarlos. Yo trabajo en una empresa gastronómica y en casas de familias limpiando y mi actual marido es cartonero, con esta cuarentena ninguno de los 2 pudimos salir a trabajar. Mis hijos me piden comida y no tengo, por ahora pido en el merendero”.

Para colaborar con Claudia se puede realizar a través del 387 5 715004 o en su domicilio en Barrio Atocha Manzana 24 Lote 7.