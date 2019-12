Cómo vive Pablo Rago tras la denuncia por abuso sexual

Amiga de Pablo Rago desde hace más de cuarenta años, Gloria Fichera contó cómo está viviendo por estos días el actor recientemente denunciado por Érica Basile por un presunto «abuso sexual con acceso carnal» que habría ocurrido en el año 2015.

En diálogo con el ciclo «Confrontados» (El Nueve), la amiga de Rago declaró: «A Pablo lo conozco desde que él tenía siete años y yo diez, y es como un hermano para mí. Yo puedo hablar de cómo es él, no puedo hablar de otra cosa porque no soy jueza ni puedo emitir juicios de valor. Pero sí te puedo decir la clase de persona que es él».

Desde un móvil, Gloria Fichera comentó cuál fue su propia reacción al enterarse de la denuncia contra su amigo. Primero me asombré, se me escapó un lagrimón -sostuvo-. Me quedé helada, fue un balde de agua fría». Contundente, agregó: «Si es culpable, es aberrante».