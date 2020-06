CON GOL ARGENTINO, SEVILLA LE GANÓ EL CLÁSICO A BETIS EN LA VUELTA DE LA LIGA ESPAÑOLA

Tras 92 días de parate por el coronavirus, finalmente volvió la acción en la Liga Española. En el partido que marcó el inicio de la jornada 28°, Sevilla venció 2 a 0 a Betis de local, con un gol del argentino Lucas Ocampos.

El ex River marcó de penal a los 10 minutos del segundo tiempo, mientras que 7 minutos más tarde aumentó Fernando. Fueron titulares los argentinos Ocampos en el local y Guido Rodríguez en la visita; mientras que en el complemento ingresó Éver Banega en el triunfador.

La actividad continuará mañana con dos partidos, mientras que el plato fuerte se dará entre sábado y domingo, con las presentaciones del Barcelona y el Real Madrid.

A falta de 11 fechas para el final, los de Messi lideran con 58 puntos; dos más que el Merengue.

Liga Española – Fecha 28° – Partidos:

Jueves:

Sevilla 2 (Lucas Ocampos y Fernando) Betis 0

Viernes:

14:30: Granada vs Getafe

17:00: Valencia vs Levante

Sábado:

9:00: Espanyol vs Alavés

12:00: Celta de Vigo vs Villarreal

14:30: Leganés vs Valladolid

17:00: Mallorca vs Barcelona

Domingo:

9:00: Athletic de Bilbao vs Atlético de Madrid.

14:30: Real Madrid vs Eibar

​17:00: Real Sociedad vs Osasuna

Posiciones:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Barcelona 58 27 18 4 5 63 31 +32 2 Real Madrid 56 27 16 8 3 49 19 +30 3 Sevilla 50 28 14 8 6 41 29 +12 4 Getafe 46 27 13 7 7 37 25 +12 5 Real Sociedad 46 27 14 4 9 45 33 +12 6 Atlético Madrid 45 27 11 12 4 31 21 +10 7 Valencia 42 27 11 9 7 38 39 -1 8 Granada 38 27 11 5 11 33 32 +1 9 Villarreal 38 27 11 5 11 44 38 +6 10 Athletic Bilbao 37 27 9 10 8 29 23 +6 11 Osasuna 34 27 8 10 9 34 38 -4 12 Betis 33 28 8 9 11 38 45 -7 13 Levante 33 27 10 3 14 32 40 -8 14 Alavés 32 27 8 8 11 29 37 -8 15 Valladolid 29 27 6 11 10 23 33 -10 16 Eibar 27 27 7 6 14 27 41 -14 17 Celta de Vigo 26 27 5 11 11 22 34 -12 18 Mallorca 25 27 7 4 16 28 44 -16 19 Leganés 23 27 5 8 14 21 39 -18 20 Espanyol 20 27 4 8 15 23 46 -23

-Los 4 primeros clasifican a la Champions League.

-El 5° y el 6° clasifican a Europa League.