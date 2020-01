Conoce cuáles son los mejores alimentos para la salud de tu cerebro

Está más que comprobado que una dieta saludable, ejercicio físico y hábitos saludables de descanso son fundamentales para nuestra salud mental. Ahora bien, ¿qué entendemos por dieta saludable? Hoy vamos a hablar de los mejores alimentos para cuidar la salud de nuestro cerebro. Y no te preocupes, no se trata simplemente de verduritas y ensaladas, te sorprenderás de la cantidad de alimentos que son realmente importantes para el cerebro y no lo sabías.

Alimentos buenos para el funcionamiento cerebral y la memoria

Cuando hablamos de funcionamiento cerebral nos referimos principalmente a dos cuestiones. Por un lado el rendimiento cognitivo del día a día, y por otro lado a los procesos cognitivos más a largo plazo como el envejecimiento neuronal y la pérdida de ciertas habilidades. Por otro lado, también es importante conocer cuáles son los mejores alimentos para cuidar y favorecer la memoria.

Remolachas y tomates

Las remolachas y los tomates tienen importantes propiedades antioxidantes que protegen nuestro cerebro del envejecimiento y favorecen los tratamientos contra algunas enfermedades neurodegenerativas. El tomate contiene licopeno que es un poderoso antioxidante que protege a las neuronas del daño causado por enfermedades como el Alzheimer.

Vegetales verdes

El brócoli, las espinacas, la acelga y todo tipo de vegetales verdes que puedas conseguir serán buenos para el funcionamiento mental de las personas de todas la edades. Desde los ninños más pequeños hasta los adultos. Eso es así porque la principal propiedad de las verduras es aportar vitaminas C y E, que son fundamentales para el desarrollo de las habilidades cognitivas a lo largo de toda la vida.

Nueces, semillas y maní

Además de ser deliciosas y quedar bien en cualquier tipo de platillo, las nueces son una excelente forma de cuidar tu cerebro. Está comprobado que las nueces retrasan el envejecimiento neuronal y protegen a las neuronas del daño causado por el Alzheimer.

Las semillas de calabaza y el maní o cacahuate son excelentes para la memoria. Por su lado las semillas tienen una gran cantidad de zinc, que además de ser importante para la memoria es muy bueno para el rendimiento mental. Y el maní, como ya hemos conversado contiene resveratrol, un poderoso antioxidante.

Mate, café y té

El café, el té y la yerba mate son excelentes estimulantes naturales que te ayudan a despertar por las mañanas y estar más alerta durante todo el día. Un par de tazas de té y hasta cuatro tazas de café son saludables y muy importantes para mantenerse alerta y concentrado durante la jornada de trabajo y/o estudio.

Carne, huevos y pescados

Los carbohidratos y proteínas presentes en los alimentos de origen animal son fundamentales para el correcto funcionamiento cognitivo a lo largo de toda la vida. La carne roja aporta vitaminas y minerales que no están presentes en ninguna otra comida, y el pescado aporta Omega-3, que es un ácido graso reconocido por sus poderosas propiedades estimulantes de la actividad cerebral.