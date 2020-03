Coronavirus: ¿Como es vivir en un país en alarma?

Alejandro Matus desde Barcelona en comunicación exclusiva con Multivisión nos contó cómo es vivir en un país en alarma por la propagación del virus COVID- 19. “Vivimos una cuarentena con mucha responsabilidad, vimos primero lo de China después lo de Italia. Nos organizamos para salir a hacer compras, trabajamos desde casa y nuestros hijos toman clases desde internet”.

Refirió a la importancia del cuidado y prevención para evitar el avasallamiento en el sistema sanitario: “La sanidad pública aquí en Barcelona es fuerte y muy buena pero debemos dejar que el sistema sanitario solo actué con las personas que necesiten”.

Se mostró satisfecho por las medidas preventivas adoptadas por el gobierno Español y opinó que las medidas Argentinas son las correctas. “Desde el Gobierno se lanzaron buenas medidas donde si tu empresa dejó de funcionar, los empleados pasan a un nivel de desempleo donde se les reconoce un 75% de su sueldo. Además se congelan el pago de alquileres por ejemplo”. Continuo en su relato: “El Gobierno lanzó líneas de créditos muy accesibles, yo por ejemplo tengo una empresa de postproducción para plataformas digitales”.

Si bien antes de la propagación de la pandemia coronavirus Barcelona era la 3ra. ciudad más visitada en Europa, donde solía recibir en la Sagrada Familia la concurrencia de entre 9 y 10 millones de visitas al año. “Hoy no hay nadie. Solo funcionan las farmacias, supermercados y hospitales. El transporte se limitó a 1/3 y subieron los precios para que las personas no lo utilicen. No hay nada abierto en la calle. Afortunadamente aquí no hay juego inflacionario, todo está al mismo valor salvo el transporte”.

En su relato contó cómo se organiza con sus hijos: “Con los chicos nos vamos organizando de a poco, hacemos manualidades y escuchamos música. Extrañamos salir pero estamos bien”. Concluyó con un consejo para los Argentinos, pidió que las medidas sean tomadas con seriedad: “No se lo tomen a la liviana, es una pandemia grave, cumplan con lo que pide el gobierno. Son medidas muy acertadas, cuiden a sus mayores, salgan lo menos posible y sean solidarios”.