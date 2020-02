Coronavirus: cómo resolvió Wanda Nara que sus hijos no pierdan el día de estudio

Las autoridades italianas ordenaran que los alumnos no asistan a los colegios por el avance de casos de Coronavirus, que ya registra miles de casos. Se conocieron miles de casos de gente infectada en Europa: 77 mil infectados y más de 2600 muertos. La OMS advirtió su preocupación sobre el tema. En este marco, Wanda Nara, que pasa sus días entre Milan y París, tomó una decisión para que sus cinco hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella no pierdan la escolaridad.

«Paris 26 de Febrero, siguiendo las clases Online que sus maestras suben a una aplicación .. isabella con MI Telefono !! escucha atenta un cuento que le está leyendo su maestra desde su casa en inglés…», expresó la mediática.

Hace un tiempo Wanda ya había viajado en avión y se mostró con barbijo en el aeropuerto, alerta por el avance del virus a nivel mundial. “Yo no conseguí de comprar porque están agotados. Me regalaron un barbijo una vendedora del aeropuerto que me dijo: ‘vos viajas mucho’ y me regaló uno sin usar que tenía”, contaba la mujer de Mauro Icardi por aquel entonces.