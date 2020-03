Coronavirus: El Gobierno analiza sancionar a dos aerolíneas por vender pasajes sin autorización

La ANAC aseguró que no cuentan con el permiso para realizar vuelos especiales para traer pasajeros.

El Gobierno analiza sancionar a dos aerolíneas que vendieron pasajes a argentinos varados en distintas ciudades sin tener la autorización para realizar ese tipo de vuelos especiales. Una de las dos empresas involucardas, Copa Airlines, consiguió este domingo permiso para realizar tres viajes «con fines humanitarios».

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aclaró que las aerolíneas que quieran realizar viajes para traer argentinos que no puedan volver al país por la crisis del coronavirus deben estar autorizadas por el Gobierno, tras cumplir una serie de requisitos y protocolos sanitarios.

«Nos estamos encontrando con empresas que organizan vuelos que sin estar previamente autorizados suben a los pasajeros y luego les informan que ANAC no les permite volar. Lo que no comunican es que nunca hicieron el pedido de autorizacion», explicó Paola Tamburelli, titular del organismo.

El Gobierno nombró particularmente a las aerolíneas Gol, de Brasil y Copa Airlines, de Panamá. «Se ha detectado este tipo de situaciones en más de una ocasión, en vuelos de las empresas Copa y Gol, quienes hacen abordar pasajeros que llaman desesperados», continuó la ANAC.

«Tenemos que entender que existe una decisión de la autoridad sanitaria de restringir el ingreso al país, por lo que cada vuelo debe ser analizado y aprobado previamente; cada uno de ellos es una excepción a la norma general”, expresó la titular de ANAC.