Coronavirus en Argentina: Alberto Fernández extendió la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril para todo el país

El Presidente explicó los efectos positivos del aislamiento y dijo que habrá algunas excepciones en zonas y actividades específicas. Después de analizarlo con gobernadores, expertos e incluso con empresarios y sindicalistas, el presidente Alberto Fernández informó que la cuarentena a causa del coronavirus se extenderá hasta el domingo 26 de abril.

El anuncio lo hizo el mandatario desde la Quinta de Olivos, donde esta tarde estuvo con un grupo de asesores sanitaristas que forman parte de la mesa de consulta del Gobierno, y luego dialogó con los mandatarios provinciales y sus ministros para tomar la decisión final.

Esta es la segunda prórroga al aislamiento social y obligatorio, que comenzó el 20 de marzo y debía terminar el 31 de ese mes, pero fue extendido primero hasta el lunes 13 de abril y ahora hasta el 26. Esta pandemia ya tiene 1975 infectados en el país, con 82 muertes.

Durante la conferencia de prensa las frases más destacadas del Presidente de la Nación fueron:

-«Estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado. El único remedio que tiene sentido es reguardarse en las casas de cada uno».

-«Cada tres días se multiplicaba el contagio cuando empezamos la cuarentena el 20 de marzo. El 7 de abril bajó a diez esa velocidad».

-«Este esfuerzo no es en vano. Mientras ganamos tiempo construimos mejores condiciones para atender a todos».

-«Hoy deberíamos tener 45 mil casos si no tomábamos la medida que tomamos. Pero tenemos 1975 casos solamente».

-«La cuarentena tiene sentido. Acotamos la velocidad del contagio, pero estamos lejos de pelear contra la enfermedad. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio

«Decidimos seguir con la cuarentena en los mismo términos que existen hoy en los grandes centros urbanos».

-«El virus no nos busca. Nosotros lo buscamos cuando nos exponemos caminando por la calle».

-«Entramos en la ‘cuarentena administrada’. Vamos a focalizar lugares y actividades por pedido de los gobernadores. El jefe de Gabinete hablará con cada mandatario provincial y analizaremos con el ministro de Salud la viabilidad, para ver dónde podemos abrir el aislamiento».

-«Vamos a habilitar los talleres mecánicos y las gomerías, y analizamos permitir la salida de personas discapacitadas».

-«Les pido que se queden en sus casas. Estamos muy lejos de haber llegado a la meta. Es importante seguir cumpliendo la cuarentena. Que nadie se vuelva displicente».