Coronavirus en Argentina: Jorge Rial anunció que no irá más al piso de “Intrusos”

La cuarentena obligatoria, dictaminada por el Gobierno para evitar el contagio de coronavirus afecta a todos los argentinos. Incluso, a aquellos que debido a sus profesiones están autorizados a seguir saliendo de sus casas para cumplir con su rol en medio de esta pandemia que azota al mundo entero. En ese sentido, varias figuras de la televisión también tuvieron que adaptarse: después de que Moria Casán optara por levantar Incorrectas para ceder su espacio a los informativos , ahora Jorge Rial, otra figura de América, tomó la decisión de no ir más al canal para hacer Intrusos.

Días atrás, el conductor había comentado al aire que si bien se mantenía firme yendo a trabajar junto a sus compañeros, su esposa, la nutricionista Romina Pereiro , le pidió seriamente que no se exponga más y acate las medidas del aislamiento total, al igual que la mayoría de los argentinos. ​ «Venimos a trabajar con miedo también, y cada uno en su casa debe tener a su familia diciéndole ‘no vayas’. A mí me pasa: Romina, mi mujer, Ema y Violeta (hijas de su esposa), me dicen ‘no vayas, no vayas’….».

La cuarentena obligatoria establecida por Decreto de Necesidad y Urgencia en la Argentina, claro, tiene excepciones. Es decir, que la norma autoriza a determinadas personas como, por ejemplo, trabajadores de la salud o de supermercados, a salir de sus hogares e ir a sus lugares de trabajo dado que su labor es esencial para que la vida de todos los ciudadanos pueda seguir adelante. El decreto pone en esa misma situación a los trabajadores de prensa. Pero Rial dijo basta.