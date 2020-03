Coronavirus en Argentina: Mauricio Macri se comunicó con Alberto Fernández

Mauricio Macri se comunicó el jueves con su sucesor Alberto Fernández​, horas antes de que el Presidente decretara la cuarentena obligatoria para contener el avance del coronavirus en el país.

El fundador del PRO y ex jefe de Gobierno marcó el teléfono del Presidente y se puso a disposición del actual jefe de Estado luego de que Juntos por el Cambio manifestara su apoyo cerrado a las medidas oficiales. La conversación entre los dos adversarios políticos en las últimas elecciones duró apenas unos minutos.“No propuso una sola medida. Simplemente se puso a disposición”, dijeron muy cerca de Macri ante algunos trascendidos que circularon desde el Ejecutivo. Los mismos afirmaban que el ex jefe de Gobierno le había propuesto al mandatario una salida “a la inglesa”, en alusión a las escasas acciones que tomó inicialmente el primer ministro Boris Johnson para enfrentar la pandemia con la esperanza de no resentir innecesariamente la economía. «Pidió que no tomáramos medidas drásticas», explicó uno de los actuales funcionarios.Los allegados del ex mandatario lo negaron de plano. «Mauricio está preocupado por todo el impacto que esto genera en el país, no solo por la economía», señalaron cerca del ex Presidente. Insistieron en el Presidente y su antecesor repasaron y compararon la situación Italia, Inglaterra y en otros países con lo que sucede en la Argentina.