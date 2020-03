Coronavirus en Argentina: arrasaron las góndolas de supermercados

Filas que pueden llegar a una cuadra, góndolas con sectores vacíos y carritos repletos con lo mismo: lavandinas, packs de aguas, desinfectantes en aerosol, papel higiénico y ningún alcohol. Ni en gel ni líquido. La psicosis por el coronavirus llegó hace unos días a los supermercados de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, pero este fin de semana, con 46 casos de infección confirmados en todo el país, entre changuitos y áreas de alimentos secos, fríos o frescos, mostró su cara más exagerada.

Tanto en los mayoristas como en los minoristas se observaron subas abruptas en compras de productos de limpieza y desinfección. También en alimentos como fideos, arroz, leche y agua envasada. En los mayoristas el aumento de público fue todavía más evidente durante este sábado y domingo. En la semana los clientes son en su mayoría dueños de almacenes o negocios.

Desde el sector y pese a la demanda pasiva, aseguraron que no hay desabastecimiento y pidieron tranquilidad a los consumidores. «Queremos transmitir que por ahora no hay ningún indicio de que podamos estar en situaciones de desabastecimiento, más allá de estas compras especiales o diferentes que se están realizando, a lo sumo lo que puede pasar es que no se encuentre la marca o la presentación que uno busca pero todo va a tener su alternativa», d