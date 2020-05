Coronavirus en Salta: Buscan a quienes atacaron la ambulancia donde iba la joven infectada

El chofer de la ambulancia realizó la denuncia por los daños.

La Justicia busca a los que apadrearon la ambulancia que trasladó a la joven de Rosario de Lerma al hospital Papa Francisco en la capital, el quinto y último caso confirmado de COVID-19 en la provincia. El chofer ya realizó la denuncia y esperan ampliar su testimonio para dar con los agresores.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Federico Jovanovics, comenzó la investigación de oficio. «Tomamos conocimiento por los medios sobre la agresión, e interpusimos las medidas necesarias para realizar las averiguaciones y lograr identificar a las personas que habían realizado los daños contra la ambulancia y el personal», explicó.

Jovanovics señaló que luego de que intervinieran de oficio, el chofer de la ambulancia expuso lo sucedido ante la comisaría 5ª. «Lo que surge de la denuncia es que vio a una persona de sexo masculino que atravesó el descampado que está saliendo del barrio de la paciente y arrojó una piedra contra el vehículo sanitario», indicó.

Por falta de mayores detalles, aún el agresor no pudo ser identificado, por lo que la fiscalía dispuso que se tome declaración testimonial, para ver si así se consigue más información. También se le solicitó a la Policía que se aboque a buscar imágenes de cámaras de seguridad o filmaciones de celulares. «Queremos dar con la persona para que se haga cargo de los daños», afirmó Jovanovics.

Contra la “infodemia”

En la última sesión del Concejo Deliberante, se aprobó un pedido al ejecutivo municipal para que concientice contra la “infodemia”, término utilizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para definir la sobreinformación y la consecuente desinformación. “Pretendo que se haga un speech o que se dé a conocer que existe esto de la falsa información, que no tiene el sustento de la corroboración o incluso del profesionalismo del medio que difunde la noticia”, indicó Raúl Córdoba, concejal autor de la iniciativa. Córdoba advirtió que es necesario que el ejecutivo concientice para que no “suceda lo que pasó en Rosario de Lerma”.

“Hay muchos portales que dan noticias falsas, a las personas le llega todo el tiempo mucha información y el ciudadano común no chequea”, resaltó.

El edil reprochó además “la justicia por mano propia”, y recordó el caso del incidente en el que murió su hijo. “Me decían por qué no mataba a Morales, pero no, no es así. No se combate la muerte con pena de muerte. Hay que ir por los medios que correspondan”, dijo.

El 50 por ciento fue hostigado por sus vecinos

Relevan casos de discriminación a pacientes con el virus en el país.

Un estudio nacional realizado por científicos del Conicet, coordinados por el Grupo de Estudios Socioculturales del Conflicto, de la Universidad del Centro (Unicen), mostró que en muchos casos “el padecimiento social fue peor que el epidemiológico”, y señaló a los vecinos como uno de los principales hostigadores.

El aspecto sanitario de la pandemia es a lo que se abocaron todos los gobiernos. Pero lo que los académicos catalogaron como “un servicio antropológico de emergencia”, servirá de base para que el Inadi trabaje en el “factor social”.

Cuando el COVID-19 ya no era algo lejano y se supo del primer caso en el país, la discriminación comenzó contra personas de origen oriental. Luego aparecieron carteles en ascensores que les pedían a los agentes sanitarios que “se vayan del edificio”.

Mientras los casos iban en aumento, en las redes sociales la foto de los “infectados” se viralizaban, incluso en casos falsos. El repudio contra quienes volvían a sus casas de otras provincias avanzaba. Fiscales salieron al cruce y aseguraron que los repatriados, si bien tenían la obligación de aislarse, “estaban en todo su derecho de volver a sus casas”.

El Presidente de la Nación y hasta conductores de noticiero hablaban de un “aplanamiento de la curva”; mientras, otras estadísticas aumentaban. Cada día se conocen nuevos casos de hostigamiento que suben de tono: casas apedreadas y hasta casi linchamientos, como el que enfrentó con la joven de Rosario de Lerma.

El manejo de la información en medios de comunicación, Gobierno, redes sociales y hasta el “boca a boca” se relevaron en el estudio. “En las pestes crecen las habladurías”, advirtió Matta. Y recordó que en la “peste negra se acusó a los judíos de haberla introducido. Siempre hay chivos expiatorios, es algo histórico”, aseguró el antropólogo. Aunque advirtió que en un tiempos de redes sociales, los tiempos de “las habladurías” , “se acortan, intensifican y agrandan” por la inmediatez.

“El vecino del pestillo”

En el 50 por ciento de los casos analizados por los investigadores sociales, se observó que el agredido y agresor eran vecinos.

La problemática llegó hasta la farándula, se conoció un audio de la conductora Yanina Latorre en conflicto con sus vecinas que fue utilizado como parodia luego para la red social TikTok.

La “relación de vecindad” es algo que, se advirtió, viene de largo desgaste. “Lo que hizo la pandemia fue intensificarla y actualizarla”, indicó Matta, y explicó que la “cultura de la denuncia” es algo que crece desde la dictadura. “Ser vecino significa más denunciar y controlar, que participar y comprometerse en actividades comunitarias. Esto es más claro en las ciudades, el vecino está más mirando por el pestillo a los vecinos con el teléfono en la mano”, explicó Matta.

Otro aspecto que se observó es que la discriminación alcanzó a sectores que no la habían sufrido, pero que al mismo tiempo tienen otras herramientas para hacerle frente. Matta ejemplificó los casos de madres que fueron discriminadas por salir a comprar con sus hijos: “Mujeres profesionales de clase media, media alta que por la situación actual se vieron obligadas a combinar las actividades laborales y de crianza. Esta modalidad estaba más instalada en los sectores más vulnerables, como en la mujer que pide con sus niños. Pero la diferencia es que estas mujeres pudieron hacer denuncias, salir en los medios y lograr que rápidamente haya una normativa que resguarde esta situación”.

Ante estas situaciones los investigadores del Conicet concluyeron que aunque haya un “discurso que indica que el coronavirus no discrimina, y que en una fase inicial parece igualar, en la capacidad de actuar que tienen las personas, se diferencia según los sectores sociales”.