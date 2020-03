Coronavirus en Salta: Gustavo Sáenz controló el operativo de seguridad fronteriza en Salvador Mazza

El mandatario sobrevoló 39 pasos no habilitados, que se encuentran sobre una extensión de 18 kilómetros y adelantó que se aunarán esfuerzos entre provincia y Nación para evitar la circulación ilegal de personas por el lugar. Además, insistió en la importancia del aislamiento ante la gravedad de la situación y aclaró que quienes no acaten lo dispuesto por el DNU firmado por el Presidente, serán detenidos.

El gobernador Gustavo Sáenz supervisó el operativo de seguridad que se desarrolla en la frontera entre Salvador Mazza y Pocitos, destinado a impedir la propagación del COVID- 19. Recorrió el límite fronterizo, donde Gendarmería Nacional, junto a la Policía de Salta trabajan mancomunadamente para evitar la circulación ilegal de personas, en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, puesto en marcha a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Gobierno nacional. Destacó que el ministro de Defensa Agustín Rossi y de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, comprometieron su colaboración para el control de 39 pasos no habilitados, en una extensión de 18 kilómetros, que unen a nuestro país con el Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo, acompañado por el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro, el Comandante de la Agrupación VII de Gendarmería Nacional, comandante mayor Pablo Daniel Gigena y el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, dialogó con autoridades policiales del vecino país e informó que ambos gobiernos coordinaron el paso de camiones, cargados de alimentos, que serán destinados al abastecimiento de la zona y resaltó que se encuentran vigentes las excepciones planteadas en la medida decretada por el Presidente Fernández.

En tanto, aclaró que si se detectan aumentos desmedidos o remarcaciones de precios por parte de los comerciantes del lugar, deben ser denunciados ante la Secretaría de Defensa del Consumidor en la página www.consumidorsalta.gob.ar/denuncias/ o vía mensaje de Whatsapp al número 387 565-6662.

Por otra parte insistió en la importancia del aislamiento por parte de la población ante la gravedad de la situación y aclaró que quienes no acaten lo dispuesto a nivel provincial y nacional, serán detenidos. “No existe algo mejor que el aislamiento, no hay mejor vacuna contra esta enfermedad, los que no entiendan serán detenidos” dijo Sáenz.

“Aquellos irresponsables que siguen en las calles, cuando tienen que estar en sus casas, tenemos la firme decisión de trabajar para que estén en sus hogares”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo provincial.

“Hoy lo importante es la salud, por sobre todas las cosas y la seguridad de todos los salteños y de los argentinos”, finalizó el Gobernador de Salta.