Coronavirus: no definen si modificarán el calendario escolar

«Hasta que no tengamos la claridad del momento de la vuelta física a la escuela no podemos hablar de adelantar el receso, de ampliar o no el calendario escolar», sostuvo Trotta durante la reunión virtual presidida por la diputada entrerriana Blanca Osuna (PJ).

El titular de Educación explicó que «no sólo hay que pensar el calendario escolar, sino todo el proceso de acreditación de saberes, en una instancia que nos permita imaginar la trayectoria del ciclo lectivo 2020 y articularlo con el ciclo lectivo 2021» dado que los alumnos de todos los niveles educativos -y de todo el país- dejaron de asistir a clases presenciales a partir del 20 de marzo.

«No sólo es importante la continuidad pedagógica sino acompañar a todos los niños, niñas y adolescentes en este momento de incertidumbre», advirtió el funcionario.