Coronavirus: un vecino le pidió al Director de Emergencias de la Cruz Roja que no vuelva nunca más a su casa

El cartel anónimo estaba pegado en el espejo del ascensor.

Así como hay vecinos agradecidos que todas las noches salen a sus balcones o ventanas a aplaudir a los médicos que dan batalla contra el COVID-19, hay otros que continúan con los escraches a estos profesionales de la salud por temor a que ingresen el virus al edificio y el contagio se vuelva masivo.

Este jueves por la noche, cuando el psicólogo y enfermero Rodrigo Cuba llegó a su departamento del barrio porteño de Balvanera luego de una ardua jornada laboral en la Cruz Roja, se encontró con un cartel pegado en el espejo del ascensor que decía: “Estimado vecino Rodrigo del 7B, es hora de que empieces a cuidar a tus vecinos, sabemos de tu trabajo en la Cruz Roja pero hoy nos toca cuidarnos! Por favor, no vuelvas a casa, el Estado tiene refugios para el personal de la salud, no vuelvas nunca más!!!!!”.

No es la primera vez que sucede. En los últimos días, con el avance de la pandemia en la Argentina, estos escraches se volvieron más frecuentes. Pero todos tienen la misma particularidad: son mensajes anónimos y lo único que se hace visible es el nombre del médico en cuestión.

“Lo vi cuando llegué anoche a casa a eso de las 22.40. Paso muchas horas afuera porque la situación lo amerita. Mientras iba subiendo a mi departamento leo Rodrigo y pensé que podía ser otro pero cuando sigo leyendo y veo Cruz Roja me di cuenta que era para mí”, relató el joven, que es especialista en emergencias,Rodrigo Cuba, que se desempeña como Director Nacional de Emergencias en la Cruz Roja Argentina, contó que hasta ese momento jamás había tenido ningún altercado con los vecinos y que nadie le había hecho ningún comentario al respecto. «La desinformación genera estigma y esto es un claro caso de desinformación”, aseguró.

Al leer ese cartel, a Rodrigo lo invadió la desazón: “Me sentí triste porque lo primero que uno quiere cuando termina de trabajar es volver a casa. Pero también uno quiere que esa vuelta a casa no le genere problemas al resto de las personas”.

Por eso, lo primero que hizo – luego de cumplir con el protocolo de higiene que deben hacer los médicos cuando llegan a sus casas- fue escribir en el grupo de Whatsapp del edificio y ponerse a disposición de los vecinos. “Así como hubo algunos pusieron el cartel hay otros, que son los más, que incluso bajaron a mi depto a decirme ‘quedate tranquilo que por nosotros está todo bien, no tenemos problemas que vuelva a casa’. Prefiero quedarme con ese gesto de solidaridad de los vecinos”, remarcó.

Según contó Rodrigo, es imposible saber quién pegó el cartel porque el edificio no tiene cámaras de seguridad. Pero tampoco le hubiese gustado iniciar una “caza de brujas” para identificar al que tomó la iniciativa.

“Eso lo único que hace es generar enojo. Solo necesitamos estar juntos para hacerle frente a los que está pasando. Esto nos tiene que servir para estar más juntos”, enfatizó.

Para llevar tranquilidad a los moradores del edificio, el médico detalló cómo es el protocolo sanitario que realiza una vez que ingresa a su hogar. «Lo primero que hacemos es sanitizar el vehículo con una solución clorada, es decir cloro rebajado en agua. Luego tomamos las medidas que emplea toda la gente para abrir la puerta y subir al ascensor y una vez que estoy en casa pongo a lavar toda la ropa porque nunca repetimos ropa nunca”, dijo al ser entrevistado