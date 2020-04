Coronavirus y uno de los peores escenarios: un huracán en Florida en medio de la pandemia

¿Qué podría empeorar en momentos en que una pandemia altera las vidas de todos, colapsa los sistemas de salud y destroza la economía mundial? Un huracán en medio de la crisis. A menos de dos meses del inicio de la temporada, Florida ya contempla esta posibilidad.

Normalmente, las autoridades comienzan las campañas de concientización del público la primera semana de mayo, pero ya cerca de la fecha están sumergidas en la respuesta a la pandemia y aún diseñan un plan de respuesta a huracanes.

La perspectiva es posible. Estados Unidos todavía estará lidiando con el nuevo coronavirus cuando empiece la temporada de huracanes en el Atlántico el 1° de junio, si bien en el pasado se han formado tormentas hasta dos meses antes de esa fecha.

Meteorólogos de la Universidad del Estado de Colorado, así como de Accuweather, alertaron que esperan este año una temporada más activa que el promedio, en la que entre julio y noviembre pueden formarse cuatro huracanes de gran intensidad, es decir, de más de 178 km/hora.

Hay que comprar suministros, tapiar y desalojar viviendas y negocios e irse lejos. Los que pueden van a hoteles o a casas de amigos o familiares; los de menos recursos son evacuados en autobuses y alojados en refugios. Al volver a casa, a todos les toca lidiar con la devastación.

«Tus amigos o familiares puede que no te quieran en su casa porque están tratando de no infectarse», dijo Koon. «Los hoteles tal vez estén cerrados debido a la poca ocupación. No sé cómo se van a abrir refugios grandes, si no se puede llenar un gimnasio de gente. Va a ser problemático», anticipó.

«La gente tendrá que tomar decisiones difíciles. ‘¿Me quedaré aquí con el riesgo de que se vuele el techo de mi casa o que una marejada la inunde? ¿O me voy en mi coche hacia alguna otra parte donde correré el riesgo de exponerme al COVID-19?'».

El actual director de FDEM, Jared Moskowitz, dijo en una entrevista al diario local Sun Sentinel que asignó un equipo para que elabore un nuevo plan de respuesta.

Koon, quien actualmente es vicepresidente de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional de IEM, una consultora para situaciones de crisis, advirtió además que muchos estarán desempleados y no podrán pagar un hotel o tal vez ni siquiera la gasolina para huir, suponiendo que tengan coche.