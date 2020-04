Covid – 19: Desde España una médica asegura que en Argentina se tomaron las medidas correctas a tiempo

Silvana Lagos, es argentina, médica de urgencias y en la actualidad se desempeña en un hospital de Barcelona, España.

Además de extrañar su tierra dijo que “hay que tener mucha responsabilidad y estar en estos momentos más firmes y ordenados que nunca”.

“Esto es una pandemia, una cosa grave, hay que tener respeto. No es lavarse las manos y salir así no más, aquí hay que cumplir normas” remarcó.

Dio el ejemplo de Italia y España, señalando que el italiano, casi al igual que el argentino no es muy ordenado, por lo que tuvo esas consecuencias fatales.

La profesional puso énfasis en el grupo más vulnerable, el de las personas ancianas pluripatológicas que son los más proclives a contraer la enfermedad, de hecho, el 99,9% de los fallecidos son de esa edad.

“Es una realidad muy triste, se ha muerto mucha gente querida, compañeros, amigos, padres de compañeros” relataba Lagos.

También contaba que en España se está avanzando ya que de 40 que entraban con covid positivos, ahora son 2 o 3.

“Llevamos 44 días encerrados con mi hijo de 4 años” comentaba la doctora, al tiempo que reflexionaba con respecto a la falta de espacio que tienen muchas familias que sufren el confinamiento, pero más allá de la comodidad se prioriza la salud, ya que la distancia es la medida de protección más efectiva.

Lagos puso en tela de juicio el accionar del gobierno español, realizando una dura crítica al sistema, poniendo como ejemplo los insumos con que trabajan. “Nos mandaron reactivos falsos a todos los trabajadores de la salud, a todos nos daba negativo para Covid, y eso es un indicativo de que tenemos que seguir trabajando, por eso todo lo que diga el estado a mi no me sirve para nada, me guío por lo que dicen mis colegas y por todos los mensajes que cruzamos de whatsapp, así nos pasamos datos verdaderos, porque no se dice datos verdaderos” expresaba.

Lagos contó que es muy probable que ella misma haya tenido el virus, ya que tuvo síntomas de gripe, malestar corporal, por lo que tomó paracetamol, antifebriles y nada más, lo preocupante es que para el coronavirus no hay tratamiento específico.

En España se acaban de terminar 4 fases y cada dos semanas se habilitaría una fase nueva. La semana que viene va a haber una fase de salidas, más allá de eso ya se confirmó que no abrirán los colegios.

Lagos planteó como preocupación el hecho de desconocer si el virus tiene memoria y si esto pueda volver a pasar. “No sabemos el ciclo vital del covid, no sabemos cómo se mata” sentenció.

En cuanto a la posibilidad de vacunas que están probando en animales, la doctora dijo que se está realizando en un animal sano, pero que una persona tiene distintas patologías, eso podría hacer variar el resultado.

La medicación la necesitamos para gente que esta verdaderamente grave, sería bueno que lo prueben en monos que estén con medicaciones.

En otro orden de cosas, al ser consultada por las medidas que se tomaron en Argentina, la facultativa fue clara al enfatizar que “Alberto tomó las medidas a tiempo”.

“Nadie de Sudamérica cortó (la circulación del virus) como Alberto Fernández, fue la mejor decisión medicamente, sociológicamente hablando, desde todos los ángulos, el que lo odie o lo ame, lo tiene que respetar porque comenzó la cuarentena muy bien” subrayó la doctora.